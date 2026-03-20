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Le clavier SwiftKey va imposer un compte Microsoft et stocker les données sur OneDrive

Pierre Dandumont

vendredi 20 mars 2026 à 18:15 • 29

iOS

Dans les claviers alternatifs à celui d'Apple (ou de Google avec Android), SwiftKey est plutôt populaire. Le clavier de Microsoft est apprécié car il permet une prédiction de meilleure qualité, ce qui permet d'entrer plus facilement et surtout plus rapidement du texte sur un smartphone. Il est disponible sur iOS depuis quelques années maintenant (dès iOS 8).

Retrouverez-vous le clavier personnalisé par mon collègue Nicolas ?

Mais Microsoft a annoncé un petit changement qui va en énerver certains : le clavier va imposer un compte Microsoft et stocker les données sur OneDrive, à partir du 31 mais 2026. Il a donc fallu dix ans à Microsoft (SwiftKey a été racheté en 2016) pour imposer ses services.

Bientôt plus de Google ou d'Apple.

De façon concrète, si vous utilisez SwiftKey avec un compte Google ou Apple, il faudra migrer le tout vers un compte Microsoft (et OneDrive), et éventuellement en créer un. Il est possible d'utiliser le clavier sans compte (pour le moment, en tout cas) mais le clavier perd de son intérêt sans les différentes données liées à la personnalisation (notamment sur les données liées aux prévisions), qui imposent le compte. La migration peut s'effectuer sur le site de Microsoft dans une section dédiée. Et certains craignent évidemment que Microsoft utilise les données récupérées chez les utilisateurs pour entraîner des IA : même si le clavier n'enregistre pas tout ce que vous tapez, les données liées aux prédictions et aux erreurs, elles, sont de la partie.

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