FaceApp exploite librement toutes les photos que vous lui envoyez

FaceApp n’est absolument pas une app récente, mais elle revient de temps en temps sur le devant de la scène et on voit se multiplier sur les réseaux sociaux les images qu’elle produit. Cette app permet de transformer un portrait pour le vieillir ou le rajeunir artificiellement, changer de sexe, ou encore changer le style du visage. Depuis quelques jours, on retrouve des milliers d’exemples sur les réseaux, un succès sans doute relancé par un influenceur ou un autre.

Exemple avec le youtubeur MKBHD vieilli artificiellement.

Autre exemple, cette fois en version jeune…

Peu importe la raison, le phénomène est mondial et il faut dire que les résultats sont souvent très impressionnants. L’intelligence artificielle a amélioré le résultat depuis les premières versions de ces apps, qui existaient déjà aux débuts de l’App Store, mais qui offraient un résultat très caricatural. C’est bien mieux aujourd’hui et c’est ce qui explique l’attrait de FaceApp, mais cet attrait cache des conditions générales d’utilisation que personne ne lit et qui posent pourtant problème.

Contrairement à ce que certains ont pu dire, FaceApp ne récupère pas toutes les images stockées sur votre smartphone sur ses serveurs sans votre autorisation. Malgré tout, la transformation est réalisée sur les serveurs de ses concepteurs, pas sur votre iPhone ou smartphone Android. Quand vous choisissez un portrait dans la photothèque de votre appareil, l’image est mise en ligne, modifiée et ensuite récupérée en local.

FaceApp n’indique jamais dans son interface que ce processus n’est pas effectué en local. Par ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe ensuite avec les images traitées, mais il semble que l’entreprise conserve toutes les photos qu’on lui envoie. Dans les conditions générales du service, il est clairement indiqué que les images traitées pourront être utilisées par FaceApp sans votre accord pour n’importe quel usage, et sans rémunération. En clair, les portraits que vous envoyez peuvent finir dans une publicité ou sur le site sans votre accord et vous ne pourrez rien faire.

FaceApp est une app amusante, mais réflechissez à deux fois avant de l’utiliser sur vos photos, ou pire sur les portraits d’autres personnes sans leur accord.