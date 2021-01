TousAntiCovid pourrait permettre de s’inscrire pour une vaccination plus rapide

Invité de RTL ce matin, Olivier Véran a annoncé plusieurs changements dans la campagne de vaccination menée en France contre la pandémie de Covid-19. Parmi les mesures annoncées, l’ouverture de la vaccination depuis ce matin aux pompiers et aides à domicile à partir de 50 ans, en plus des personnels soignants.

Pour la majorité de la population, il faudra attendre que les doses de vaccin soient disponibles en quantité suffisante, mais les Français qui voudront se faire vacciner pourront le faire savoir. Le ministre de la Santé a annoncé l’ouverture, d’ici la fin du mois de janvier, d’un formulaire pour signaler son intérêt et obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner. On pourra le faire sur internet, par téléphone et probablement par le biais de TousAntiCovid, l’app de traçage de contacts du gouvernement français.

Campagne de vaccination : "Dans les prochains jours, les Français qui souhaitent se faire vacciner vont pouvoir s'inscrire et prendre rendez-vous", annonce le ministre de la Santé @olivierveran dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/FNXlry2BO6 — RTL France (@RTLFrance) January 5, 2021

L’app permet déjà de générer des attestations de sortie, actuellement dans le cadre du couvre-feu en place sur tout le territoire. Une mise à jour pourrait permettre de s’enregistrer pour une vaccination anticipée. De quoi contribuer à l’accélération de la campagne de vaccination, qui tourne au ralenti en France depuis la fin du mois de décembre.

Alors que l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont déjà vacciné plusieurs centaines de milliers de personnes, la France ne compte que quelques milliers de vaccinés à ce jour. Olivier Véran a promis toutefois une accélération rapide de la campagne, de quoi rattraper le rythme de nos voisins européens. Une conférence de presse avec le ministre de la Santé et Jean Castex est prévue ce jeudi pour détailler le mécanisme d’inscriptions annoncé aujourd’hui.

Image de couverture : Marco Verch Professional Photographer (CC BY 2.0)